Nadia Najari, une marocaine qui concilie médecine et art plastique aux EEAU

vendredi, 6 mars, 2020 à 11:07

-Par Ibrahim Benhammou-

Abu Dhabi – Par la force de son talent et sa détermination, Nadia Najari incarne le modèle de ces jeunes femmes ayant réussi à se frayer un chemin aux Emirats Arabes Unis, en conciliant médecine et art plastique.

Cette native de Marrakech, qui a quitté son pays pour s’installer en Allemagne à l’âge de 19 ans, où elle a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Ratisbonne en 1999, a pu concilier son travail dans un centre de traitement d’infertilité aux Emirats Arabes Unis avec sa passion pour l’art plastique abstrait.

“Le contact avec les patients est une forme d’art, et des plus importantes”, tient-elle à affirmer dans un entretien à la MAP, relevant l’importance du traitement physique et psychologique pour faire face à des problèmes d’infertilité, à travers des séances de Yoga et de coaching.

Mère de trois enfants, Nadia, qui occupe le poste de chef du département de fertilité et consultante à l’hôpital Burjeel à Abu Dhabi, a relevé que ces nouvelles méthodes de relaxation ont donné d’excellents résultats dans le centre qu’elle dirige.

Pour sa passion pour l’art plastique, cette native de la ville Ocre a exprimé sa reconnaissance pour son père qui l’a encouragée à améliorer son talent, ainsi que pour des artistes-peintres qu’elle a rencontrés dans divers ateliers au Maroc et en Allemagne.

Pour cette multilingue, la science et l’art vont de pair. Ainsi, après avoir peint une centaine de toiles, elle s’est lancée dans l’organisation d’expositions en Allemagne, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis, où elle vit depuis 2013.

Ainsi, elle a souligné le rôle influent de ces expositions sur sa vie, en tant que ponts de communication avec le public et lieux de rencontre pour relier les civilisations dans une société multinationale, et multiculturelle.

Quant à la situation de la femme, Nadia, qui était membre d’un parti œuvrant pour l’intégration des immigrés dans la société et la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence entre les différentes races, religions et cultures en Allemagne, a estimé que les femmes marocaines ont réussi ces dernières années à accéder à divers domaines et se sont imposées en tant que ministres, parlementaires, professeurs d’université, championnes du sport et autres postes importants.