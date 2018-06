Ouverture à Rabat des travaux de la 2ème conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique

lundi, 18 juin, 2018 à 17:44

Rabat – La 2ème édition de la conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique a ouvert ses travaux lundi à Rabat avec la participation d’experts, de responsables institutionnels et d’universitaires venant de plus de 20 pays.