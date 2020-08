Des personnalités grecques saluent le leadership clairvoyant de SM le Roi et l’excellence des relations entre le Maroc et la Grèce

mercredi, 5 août, 2020 à 9:58

Athènes – Plusieurs personnalités grecques de tous bords ont mis en avant, à l’occasion de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’excellence des relations entre le Maroc et la Grèce.

Dans des messages vidéo, ces personnalités ont saisi cette occasion pour adresser leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et leurs vœux de progrès et de prospérité au peuple marocain à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, soulignant les importantes réalisations et l’œuvre de Sa Majesté le Roi depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, a indiqué l’ambassade du Maroc en Grèce.

La députée grecque et Présidente du Groupe d’amitié Grèce-Maroc au sein du Parlement hellénique, Mme Mariori Giannakou, s’est félicitée des relations amicales étroites liant le Maroc et la Grèce, soulignant les importants progrès réalisés par le Maroc dans les domaines politique, socio-économique et des droits de l’Homme ainsi que le niveau exemplaire des relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Le Secrétaire général du Conseil économique et social de la République Hellénique, M. Apostolos Xtraphis, a, pour sa part, mis en avant les grands progrès réalisés par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi, relevant la coopération et la concertation exemplaire entre le Conseil économique et social grec et le Conseil économique, social et environnemental, qui vise notamment à œuvrer pour des initiatives sectorielles mobilisant des partenaires sociaux et la société civile des deux pays pour la prospérité des deux peuples.

Le Directeur de l’Institut « EPLO » pour le développement durable et ancien Secrétaire d’État grec aux Affaires étrangères, M. Sypros Kouvelis, a, de son côté, rappelé l’importance des liens d’amitié traditionnels et la coopération de longue date liant les deux pays et les deux grandes civilisations de la région méditerranéenne, saluant le rapprochement bilatéral, manifesté par le soutien de la Grèce à l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud du Royaume et la gestion proactive du Maroc concernant la crise liée à la pandémie de Covid-19, qui lui a permis de figurer sur la liste des 14 premiers pays avec lesquels l’Union européenne a ouvert ses frontières extérieures.

La présidente de la Chambre Gréco-Marocaine du commerce et du développement, Mme Rubina Markopoulou, a, dans une déclaration similaire, mis en avant les importantes réalisations accomplies sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, ayant permis au Maroc d’occuper une place de leader en Afrique et de partenaire international fiable, appelant au renforcement du processus de concertation politique bilatérale sur les questions régionales et internationales et à concrétiser les partenariats et projets d’investissement conjoints.

L’Ambassadeur de la République Chypriote à Athènes et Doyen du Corps diplomatique en Grèce, M. Kyriakos Kenevezos, a mis l’accent sur la nécessité de renforcement et d’approfondissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, soulignant la gestion proactive par le Royaume de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Le Secrétaire général de la Chambre arabo-hellénique de commerce et de développement des Affaires, M. Rachad Mabgar, a salué, de son côté le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, qui permet au Maroc d’avancer avec assurance sur la voie du renforcement du développement dans tous les domaines, affirmant que grâce à la vision éclairée du Souverain, la position du Royaume a été renforcée sur les scènes régionale et internationale et le rôle du Maroc en faveur de la paix et le soutien aux questions arabes et islamiques est salué dans les foras internationaux.

Les consuls honoraires du Maroc en Crête et au nord de la Grèce, Emmanouil Galankis et Antar Bantali, ont souligné, pour leur part, le niveau excellent des relations bilatérales et les perspectives prometteuses qui s’offrent aux deux pays ainsi que dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, saluant la gestion exemplaire et proactive par le Royaume de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Le professeur universitaire et analyste géostratégique grec, Nikos Lygeros, a, pour sa part, mis l’accent sur le rapprochement politique entre le Maroc et la Grèce marqué par la position claire de la Grèce de soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.

Il a en outre indiqué que les deux pays doivent consolider leurs relations stratégiques au vu des intérêts communs et de leur patrimoine culturel très important dans la région méditerranéenne.