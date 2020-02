Points clés du discours de M. Bourita devant le 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique à Laâyoune

jeudi, 27 février, 2020 à 14:01

Laâyoune – Voici les points clés du discours du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, à l’ouverture du 3è Forum Maroc-Etats Insulaires du Pacifique (Laâyoune 26-28 février):

– Le Maroc est pleinement engagé pour un partenariat pratique, solidaire et multiforme avec les Etats insulaires du Pacifique, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante qui a été, est et restera la pierre angulaire de la politique étrangère du Royaume.

– Ce Forum est l’occasion de procéder à une mise à jour de nos priorités dans le but d’en faire une success story pionnière et avant-gardiste en matière de coopération et de solidarité Sud-Sud.

– Le partenariat entre le Maroc et les pays insulaires du Pacifique est pragmatique et orienté vers l’action, tout en étant dédié à insuffler une dynamique vertueuse dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l’environnement, la formation professionnelle, le développement humain et le changement climatique.

– L’Atlantique et le Pacifique se sont, aujourd’hui, donnés rendez-vous au coeur du Sahara marocain.

– Le Maroc a saisi l’opportunité de la COP22 pour re-mobiliser la communauté internationale contre les changements climatiques qui ne cessent d’empirer dans les pays du Sud et les pays insulaires menacés dans leur existence même.

– Il est plus que jamais nécessaire de prendre à bras le corps les défis qui découlent du changement climatique et de ses effets pervers.

– Le Maroc a été en mesure de concrétiser de grandes réalisations en matière de développement humain et social en ciblant les groupes les plus vulnérables.

– Toutes ces réalisations n’ont pas été le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’efforts substantiels et consistants adossés à des stratégies sectorielles ambitieuses menées sous le leadership de SM le Roi.

– Le Maroc renouvelle sa volonté de partager avec les Etats insulaires du Pacifique les expériences accumulées dans les secteurs économique, humain et en matière de développement humain.