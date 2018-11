La proposition de SM le Roi d’ouvrir un dialogue avec l’Algérie est de nature à jeter les bases d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales (institut italien)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 22:28

Rome – La proposition de SM le Roi Mohammed VI d’ouvrir un dialogue franc avec l’Algérie est de nature à jeter les bases d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales sur la base “de la coopération et de l’entente”, a souligné, jeudi à Rome, le président de l’institut de l’économie internationale, de politique et de recherche (IREPI), Domenico Letizia.

Dans une déclaration à la MAP, M. Letizia a relevé que la concrétisation de “cette bonne initiative” amènera les deux pays à se pencher sur le règlement des différends bilatéraux. Après avoir salué l’appel au dialogue que SM le Roi Mohammed VI a lancé à l’Algérie, il a noté que cette initiative constitue “un pas important” pour l’intérêt des deux peuples et la consécration de la paix dans la région de l’Afrique du Nord, grâce à la politique sage suivie par le Royaume.

La proposition de SM le Roi d’ouvrir un dialogue franc avec l’Algérie suscite l’espoir de voir les deux pays dépasser “l’état d’inertie” qui affecte négativement toute la région, a poursuivi cet expert italien.

Il a, en outre, loué l’engagement résolu du Maroc sur la voie de la consécration de la démocratie et du respect des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, mettant en avant les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc afin d’aboutir à une solution définitive au conflit du Sahara.

SM le Roi a souligné, mardi dernier, la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales.