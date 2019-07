Le Rwanda salue la vision panafricaine de SM le Roi Mohammed VI (ministre rwandais)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 12:22

Kigali – Le Rwanda salue la vision panafricaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ancrée sur des valeurs d’amitié, de fraternité et de solidarité entre les peuples africains, a souligné, mardi à Kigali, le ministre d’Etat rwandais chargé des Affaires est-africaines, M. Olivier Nduhungirehe.

“Nous félicitons également SM le Roi pour Son attachement au progrès social et à une croissance économique participative basée sur des politiques et réformes allant du secteur agro-alimentaire au développement durable, en passant par l’environnement des affaires”, a affirmé le ministre qui s’exprimait lors de la réception offerte par l’ambassade du Maroc au Rwanda à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses Glorieux ancêtres.

La vision clairvoyante du Souverain a permis également une capitalisation productive du secteur bancaire marocain, dont la renommée n’est plus à faire sur le continent africain et bien au-delà, a-t-il poursuivi.

Abordant les relations maroco-rwandaises, le responsable rwandais a noté que la coopération entre les deux pays a connu un tournant “historique” après les visites effectuées par le président rwandais Paul Kagame au Maroc, en juin 2016, puis par la visite du Souverain au Rwanda, en octobre de la même année.

“Ces visites ont constitué un tournant majeur dans nos relations bilatérales et multilatérales, car nous avons renforcé depuis lors nos partenariats stratégiques, en concluant près d’une quarantaine d’accords dans des domaines clés comme l’agriculture, l’éducation, la santé et l’énergie entre autres”, a dit le ministre, ajoutant que dans le même esprit, les deux pays ont inauguré, en mars dernier, la première session de la Commission Mixte Permanente qui a dessiné les contours de nouveaux projets porteurs pour les deux pays.

Pour sceller cette relation privilégiée, a-t-il poursuivi, “le Rwanda vient d’annoncer l’ouverture très prochaine de son ambassade au Maroc, deux ans après que le Royaume nous a fait l’honneur et l’amitié d’ouvrir la sienne à Kigali”.

Sur le plan multilatéral, M. Nduhungirehe a fait remarquer que le Maroc et le Rwanda partagent aussi de nombreuses affinités, notant qu’au sein de l’Union africaine, les deux pays soutiennent sans réserve la mise en œuvre de l’Agenda 2063, visant à transformer l’Afrique et à promouvoir les potentialités humaines, sociales, culturelles et économiques du continent.

“SM le Roi Mohammed VI, en tant que Leader de l’Union africaine sur la question de la Migration, et SE Paul Kagame, en tant que Leader de l’Union africaine sur la Réforme Institutionnelle, ont ainsi choisi d’apporter leur contribution à ce projet d’avenir”, a-t-il ajouté.

La réception organisée par l’ambassade du Maroc à l’occasion de la fête du Trône a été rehaussée par la présence des membres du corps diplomatique accrédités à Kigali, des personnalités du monde politique, économique, religieux et médiatique, ainsi que les membres de la communauté marocaine établie au Rwanda.