La solidarité envers l’Afrique n’est pas nouvelle pour SM le Roi qui ne cesse d’apporter Son appui aux pays africains

vendredi, 26 juin, 2020 à 8:45

Addis-Abeba – La solidarité envers l’Afrique n’est pas du tout nouvelle pour SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’apporter Son appui aux pays africains, a affirmé la Commissaire de l’Union africaine à l’Infrastructure et l’Energie, Mme Amani Abou-Zeid.

«La solidarité envers l’Afrique n’est pas du tout nouvelle pour le Royaume du Maroc et pour SM le Roi Mohammed VI qui continue toujours à appuyer les pays africains dans tous les forums mais aussi à travers des projets et autres formes d’appui envers les pays africains», a souligné la Commissaire de l’UA dans une déclaration à la MAP.

Mme Abou-Zeid qui a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour les aides médicales accordées à la Commission de l’Union africaine et à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la COVI D-19, a soutenu que le Royaume fait exemple de la solidarité afro-africaine.

«Encore une fois, le Maroc fait exemple de la solidarité africaine-africaine qui est en fin de compte la mission principale de l’UA: l’intégration africaine et la solidarité entre les pays du continent», s’est réjouie la Commissaire de l’Union.

Mme Abou-Zeid a également salué les actions de la compagnie nationale Royal Air Maroc qui a assuré le transport des aides médicales aux pays africains frères.

«En tant que Commissaire du transport aérien en Afrique, je salue aussi la Royal Air Maroc pour ce geste extrêmement apprécié car je connais très bien la situation très difficile pour toutes nos compagnies aériennes en Afrique et un peu partout dans le monde», a dit Mme Abou Zeid qui s’est dite confiante quant à la capacité du continent africain à dépasser cette crise et à garantir un avenir meilleur pour ses citoyens.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.