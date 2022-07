Transition énergétique: nécessité de renforcer la production des métaux critiques (PCNS)

dimanche, 3 juillet, 2022 à 12:42

Casablanca – Le Senior Fellow au Policy Center For the New South (PCNS), Yves Jégourel, a souligné la nécessité de renforcer la production de certains métaux critiques pour réussir la transition énergétique au niveau mondial.