Visite de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane: une parfaite illustration de la symbiose entre le Roi et le peuple pour le parachèvement de l’indépendance

mercredi, 24 février, 2021 à 11:18

Rabat – Le peuple marocain célèbre jeudi le 63è anniversaire de la visite historique de feu Sa Majesté Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, un événement historique qui témoigne de la forte symbiose entre le Roi et le peuple pour le parachèvement de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Cette visite qui a marqué l’histoire du Maroc a constitué une phase importante dans le processus de la lutte contre l’occupation étrangère, traduisant les liens profonds et ancrés entre le Trône Alaouite et le peuple ainsi que la volonté commune pour parachever l’intégrité territoriale du Maroc.

Deux ans après la proclamation de l’indépendance du Royaume et le retour triomphal du Père de la nation, feu SM Mohammed V a décidé d’effectuer une tournée du 20 au 26 février 1958 dans la province d’Ouarzazate. Dans un discours prononcé le 25 février 1958, à l’occasion de Sa visite historique à M’Hamid El Ghizlane, le regretté Souverain a souligné les liens séculaires permanents ayant existé entre les populations des provinces du Sud et les Rois du Maroc, ainsi que la volonté du Royaume de recouvrer ses provinces du Sud spoliées afin de parachever son intégrité territoriale.

Cet événement grandiose et historique reflète l’attachement indéfectible des populations des provinces du Sud à leur Souverain et à leur Patrie, exprimant ainsi leur fierté d’avoir contribué à la lutte héroïque qui a abouti au recouvrement de l’indépendance et au retour d’exil de feu SM Mohammed V et de la Famille Royale ainsi que leur fidélité au glorieux Trône Alaouite et aux valeurs sacrées de la Nation.

Le discours historique du regretté Souverain a été un message fort et clair au colonisateur selon lequel le Maroc restera toujours dans son Sahara et a été fondé sur le droit du Royaume à récupérer ses provinces du Sud et ainsi tracer les contours du Maroc indépendant.

Aussi, les batailles menées dans le sud du pays par l’armée de libération, dont les jeunes Sahraouis constituaient le fer de lance, sont-elles écrites en lettres d’or sur les pages glorieuses de l’histoire de la lutte nationale pour l’indépendance.

Les combats de l’armée de libération constituent une occasion pour les populations des provinces du Sud pour réitérer leur mobilisation et leur entière disposition au sacrifice comme leurs aïeuls, qui ont perpétué la tradition de lutte nationale notamment au cours de la bataille de Bougafer en 1933.

Après le départ définitif du colonisateur du pays suite à une résistance acharnée et farouche du nord au sud du Royaume, les contours d’une nouvelle ère se dessinaient déjà, l’ère du Gand jihad auquel avait appelé le regretté Souverain immédiatement après la libération du Royaume du joug du colonialisme: celui de l’édification d’un Maroc nouveau.

Par Sa vision politique stratégique, feu SM Mohammed V avait fait preuve de clairvoyance, jetant ainsi ainsi les bases solides d’un État souverain et démocratique.

Aujourd’hui, le Maroc sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, poursuit la Marche pour défendre les valeurs sacrées de la Nation et son intégrité territoriale et bâtir le Maroc moderne.

La célébration du 63è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane offre l’occasion aux jeunes générations de tirer les enseignements des événements héroïques ayant jalonné l’histoire du Royaume.