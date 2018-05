Journée mondiale de la famille: Des acteurs associatifs plaident à Rabat pour l’institutionnalisation et la professionnalisation de la médiation familiale

jeudi, 24 mai, 2018 à 16:31

Rabat – Le réseau “Chaml” pour la médiation familiale, qui comprend une trentaine d’associations et de centres d’écoute des différentes régions du Maroc, a plaidé en faveur d’une politique intégrée pour promouvoir la condition de la famille marocaine et institutionnaliser et professionnaliser la médiation familiale.