Les réalisations de l’Entraide nationale au service de l’autonomisation de la femme au menu d’un colloque à Rabat

mardi, 13 octobre, 2020 à 16:17

Rabat – Les réalisations de l’Entraide nationale dans le domaine de l’autonomisation de la femme marocaine ont été au menu d’un colloque tenu, mardi à Rabat, à l’initiative de la Commission Genre Social de cette institution fondée en 1957.

Cette rencontre organisée en partenariat avec le Centre maghrébin des études et recherches en information et communication, a permis des échanges et des réflexions sur les évolutions de la question de la femme depuis des années dans l’objectif de garantir une meilleure présence des femmes dans les postes de décision et de responsabilité.