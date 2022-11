Session de formation commune AOMF/AOM à l’Institution du Médiateur du Royaume

Rabat – L’Institution du Médiateur du Royaume a abrité, mardi à Rabat, une session de formation au profit des collaborateurs des institutions membres de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la francophonie (AOMF) et de l’Association des ombudsmans de la méditerranée (AOM).

Organisée par le Centre de formation et d’échange en médiation, sous le thème «Institutions du Médiateur et de l’Ombudsman : Processus et Moyens d’Intervention», cette formation, qui se tiendra du 22 au 23 novembre, sera composée de six modules.

Le premier sera consacré à la saisine et au processus de traitement des plaintes et s’intéressera aux moyens de recevabilité, de traitement, d’analyse et de suivi des plaintes avec l’administration.

Le deuxième module s’articulera autour des techniques de médiation physique, à savoir l’accueil, l’écoute et l’orientation, tandis que le troisième axe s’intéressera aux moyens d’intervention des médiateurs et ombudsman.

Le quatrième module portera sur les rapports des médiateurs et ombudsman, notamment les rapports annuels, les rapports thématiques et les rapports spéciaux.

Quant au cinquième module, il sera axé sur le traitement des plaintes des personnes en situation de vulnérabilité, à savoir les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées et les migrants.

Enfin, le dernier module s’intéressera à la relation de l’institution de médiation avec le parlement, les médias et la société civile.

«Cette session de formation constitue une occasion de partage de connaissances et d’expériences entre les différentes institutions ainsi qu’une occasion de mettre en place une réflexion commune», a déclaré le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, à l’ouverture de la session.

Il s’est également félicité de la qualité des modules du programme qui donneront lieu à des discussions et échanges approfondis principalement axés sur les dépôts de plaintes et les mécanismes de leur traitement.

L’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a pour mission principale de promouvoir le rôle de l’Ombudsman et du Médiateur dans la Francophonie et d’encourager le développement et la consolidation des institutions indépendantes de médiation dans l’espace francophone.

L’Association des ombudsmans de la méditerranée a pour vocation la promotion et la défense des droits fondamentaux dans les pays du bassin méditerranéen. Elle permet de normaliser les expériences et les initiatives des différentes institutions d’Ombudsmans pour un enrichissement collectif, un approfondissement des relations entre les membres, et un renforcement des liens de coopération.