Le 33è congrès international sur l’efficacité de l’école, une occasion pour montrer “le bien- fondé” du chantier de réformes engagées par le Maroc

mardi, 7 janvier, 2020 à 21:56

Marrakech- Le 33è congrès international sur l’efficacité et l’amélioration de l’école, qui a ouvert mardi ses travaux à Marrakech, se veut une occasion pour montrer “le bien-fondé” du chantier de réformes engagées par le Maroc en la matière, a souligné le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Saaïd Amzazi.

Placé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès offre “une occasion en or pour nous, de montrer le bien-fondé de ce chantier de réformes que nous menons, parce que nous croyons à une école de qualité, d’équité et de promotion de l’individu et de la société”, a déclaré à la MAP, M. Amzazi à l’issue de la séance d’ouverture de ce Conclave de grande envergure, initié par le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Centre Marocain d’Education Civique, en coordination avec “le Congrès International pour l’Efficacité et l’Amélioration de l’Ecole” (ICSEI).