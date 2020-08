Accidents de la circulation : 5 morts et 1.709 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

mardi, 18 août, 2020 à 13:09

Rabat – Un total de 5 personnes ont trouvé la mort et 1.709 autres ont été blessées, dont 80 grièvement, dans 1.265 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine du 10 au 16 août, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus principalement à l’inadvertance des conducteurs, au non respect de la priorité, à l’excès de vitesse, au non respect de la distance de sécurité, à l’inadvertance des piétons, au changement de direction non-autorisé, à la perte de contrôle, au changement de direction sans usage de signal, au non respect du stop, à la circulation sur la voie de gauche, au non-respect des feux de signalisation, à la circulation en sens interdit, à la conduite en état d’ébriété et au dépassement défectueux, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Concernant les opérations de contrôle et de répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 38.084 contraventions et rédigé 11.060 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 27.024 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source.

Les sommes perçues ont atteint 5.421.475 dirhams, a noté la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.944 véhicules, de la saisie de 5.970 documents et du retrait de la circulation de 146 véhicules.