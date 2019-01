Accord sur la suspension des mesures relatives à la facturation électronique

mercredi, 16 janvier, 2019 à 15:49

Rabat – La Direction générale des impôts (DGI) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont signé, mardi à Rabat, sous la supervision du ministre de l’Economie et des Finances, le PV couronnant la réunion de dialogue avec la coordination nationale des instances professionnelles les plus représentatives, durant laquelle il a été convenu de suspendre l’ensemble des mesures relatives à la mise en œuvre de la facturation électronique.