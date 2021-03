Approbation d’une convention portant sur la création d’une Faculté des sciences appliquées à Chichaoua

mardi, 2 mars, 2021 à 23:36

Marrakech – Le Conseil Régional de Marrakech-Safi a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire au titre du mois de mars, une convention de partenariat portant sur la création d’une Faculté des Sciences Appliquées au niveau de la province de Chichaoua.

Signée entre le Conseil de la région Marrakech-Safi, le ministère chargé de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, le Conseil provincial de Chichaoua et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette convention vise à élargir l’offre d’enseignement supérieur dans la province, à travers la création de structures et filières universitaires au profit des étudiants de cette partie du territoire national.

En vertu de cette convention, le Conseil régional de Marrakech-Safi contribuera à hauteur de 30 millions de DH à la réalisation de ce projet, qui est de nature à rendre plus accessibles les études supérieures, aux étudiants issus de cette province et à répondre à leurs besoins en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Cette session à laquelle ont pris part notamment, M. Ahmed Akhchichen, président du Conseil Régional, ainsi que le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, a été marquée par l’approbation de plusieurs conventions de partenariat à caractères socioéconomique, culturel et éducatif.

Lors de cette session, plusieurs exposés ont été présentés portant entre autres, sur le Schéma régional d’aménagement du territoire, la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus dans la région Marrakech-Safi, ainsi que sur le programme de formation annuel de la Maison de l’Elu.