Bac: Un système d’information pour traiter les éventuelles erreurs dans les données et les résultats

jeudi, 16 juillet, 2020 à 14:27

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de mettre en place un système d’information dédié au dépôt des plaintes relatives aux éventuelles erreurs ayant entaché les données et les résultats de l’examen national unifié du baccalauréat (session 2020).

Ces plaintes seront gérées exclusivement via ce portail électronique, relève le ministère dans un communiqué, soulignant que les plaintes non déposées via ce système d’information ne seront pas prises en considération.

Ainsi, les candidats(es) scolarisé(e)s peuvent accéder à ce système via l’espace Moutamadris du système Massar: “https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris”, précise le communiqué.

Concernant les candidats libres, le ministère fait savoir qu’ils peuvent accéder au système à travers leur compte au niveau du système des candidatures: http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx.