Bahija Simou contribue à la découverte d’une page oubliée de l’histoire maroco-coréenne (responsables coréens)

mercredi, 21 décembre, 2022 à 17:17

Rabat – La directrice des Archives Royales, Bahija Simou, a reçu, mercredi, la visite du vice-ministre coréen des Patriotes et des Anciens combattants, Jong-Jin Yoon, accompagné de l’ambassadeur de son pays à Rabat, Keeyong Chung, qui lui ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude pour sa contribution à la découverte d’une page oubliée de l’histoire maroco-coréenne.

Les deux responsables coréens ont salué, dans ce cadre, la contribution incontournable de Mme Simou, en tant que spécialiste de l’histoire militaire, pour faire connaître les combattants marocains qui ont contribué à la guerre de Corée (1950-1953).

Cette découverte a permis de commémorer le souvenir de ces combattants marocains et d’écrire une histoire partagée et une fraternité d’armes avec la Corée, qui ne pourrait que consolider les rapports entre les deux pays et ouvrir d’autres horizons d’échanges et de coopération, précise-t-on auprès de la Direction des Archives Royales.