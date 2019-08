Benguerir : Lancement de la phase de construction du village solaire pour la première édition du Solar Décathlon Africa

jeudi, 22 août, 2019 à 14:21

Benguerir- Plus de 300 étudiants venus du monde entier, représentant les premiers participants au “Solar Decathlon Africa” se sont réunis mercredi, à Benguerir (province des Rhamna) dans le but d’entamer la phase de construction et d’assemblage des maisons intelligentes et durables dont la conception a duré plus d’un an.