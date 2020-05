Béni Mellal-Khénifra : Remise de 15 camions-citernes destinés à approvisionner le monde rural en eau potable

mercredi, 27 mai, 2020 à 23:28

Béni Mellal – Quelque 15 camions-citernes destinés à approvisionner le monde rural en eau potable, ont été remis mercredi, au profit des cinq provinces relevant de la région de Béni Mellal- Khénifra.

Ces camions-citernes destinés à approvisionner le monde rural en eau potable, dans cette conjoncture marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19, ont été remis lors d’une cérémonie présidée par le président du Conseil régional de Béni Mellal- Khénifra, Brahim Moujahid et le wali de la région Béni Mellal- Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil.

La remise de ces camions-citernes d’un montant global de plus de 9 millions de DH s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de soutien aux communes rurales de la région Béni Mellal-Khénifra, en vue de l’approvisionnement du monde rural en eau potable surtout dans ces circonstances sanitaires actuelles marquées par la crise du Covid-19.

La première phase de ce programme a concerné les provinces de Khénifra, d’Azilal et de Béni Mellal, avec un coût global de plus de 4 millions de DH, a indiqué le président du Conseil de la région Béni Mellal- Khénifra, Brahim Moujahid, relevant que les capacités de chaque camion-citerne s’élèvent à 16 tonnes, équipée d’une citerne à eau d’une capacité chacune, de 10.000 litres.

Il a également souligné que cette initiative du conseil élu de la région s’inscrit dans le cadre des efforts proactifs des autorités locales et du conseil de la région pour assurer l’approvisionnement en eau potable du monde rural et des zones montagneuses surtout celles touchées par le déficit pluviométrique et la raréfaction des ressources en eau potable.

M. Moujahid a fait savoir que les camions-citernes seront distribués à parts égales entre les cinq provinces de la région, à raison de trois camions pour chaque province.

Cette opération qui aura sans doute un impact positif sur l’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable de certains Douar et zones reculées et montagneuses de la région durant la période estivale s’inscrit, de même, dans le cadre des efforts du Conseil Régional de Béni Mellal- Khénifra et des autorités locales qui ont intensifié les actions de lutte contre la pandémie, via plusieurs initiatives ciblant différentes communes de la région.