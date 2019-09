Beyrouth: appel à préserver l’intégrité territoriale des pays maghrébins

jeudi, 19 septembre, 2019 à 22:54

Beyrouth- L’assemblée générale et le conseil d’administration de l’Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre a affirmé, jeudi à Beyrouth, que le respect et la préservation de l’intégrité territoriale des pays maghrébins est d’une importance capitale pour la construction d’une Union du Maghreb Arabe (UMA) forte et solide.