Biographie de Mohamed Farahat, ambassadeur de SM le Roi en République de Ghana

vendredi, 20 avril, 2018 à 21:37

Rabat – M. Mohamed Farahat que SM le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ambassadeur en République de Ghana est né le 11 mars 1959 à Casablanca.

M. Farahat est titulaire d’un DES en relations internationales et d’un certificat d’études supérieures (CES) en sciences politiques de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat et d’un diplôme en “Coopération internationale et Management de projets” de l’École nationale d’administration (ENA) de Paris.

Il a occupé différents postes de responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a été notamment chef de département des foires et des expositions à la Direction des études et de la coordination sectorielle (1995-1997) et chef du département pour le désarmement à la Direction des Nations unies et des organisations internationales (1997-1999).

Il a été également chef de département de la coopération culturelle (2003-2005), de la coopération internationale (2005-2007) et des partenariats régionaux.

Il a aussi été chargé d’affaires à l’Ambassade du Maroc en République Centrafricaine (1986-1994), chef de mission à l’ambassade du Maroc en Chine (2007-2011) et chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc en France en 2017.

Décoré du Wissam alaouite de l’ordre national de mérite et d’officier de l’ordre du mérite centrafricain, M. Farahat est marié et père de quatre enfants.