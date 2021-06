Bourses de mérite: Plus de 1.000 enfants du personnel de la Santé primés

jeudi, 17 juin, 2021 à 21:14

Rabat – La Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la Santé a remis, jeudi à Rabat, des bourses de mérite, au titre de l’année 2020, à 1.076 étudiants méritants parmi les enfants de ses adhérents, dont trois ayant obtenu la note de 20/20.

Ainsi, les étudiants poursuivant leurs études au Maroc bénéficieront, chacun, d’un montant total annuel de 10.000 dhs durant cinq ans, alors que pour ceux poursuivant leurs études à l’étranger, le montant global annuel de la bourse est de 20.000 dhs chacun (sur 5 ans).

Parmi les bénéficiaires de cette bourse de mérite (la 4-ème consécutive), 925 étudiants poursuivent leurs études au Maroc et 151 à l’étranger. Pour ce qui est de la répartition géographique des bénéficiaires, la région de Rabat-Salé-Kénitra vient en tête avec 296 élèves, suivie notamment de Casablanca-Settat (243) et Fès-Meknès (149).

Au sujet des spécialités des étudiants primés, la Fondation a fait état, notamment, de 613 en sciences physiques, 234 en sciences mathématiques A et B, 99 en sciences vie et terre et 80 en sciences économiques.

La cérémonie de remise des bourses intervient en reconnaissance des efforts déployés par les étudiants les plus studieux et constitue l’occasion de rappeler les énormes sacrifices consentis par les parents et tuteurs des élèves, qui ne ménagent aucun effort pour assurer à leurs enfants toutes les conditions favorables, à même de rehausser leur niveau académique.

Dans une déclaration à la MAP, la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la Santé, Saïd El Fekkak a assuré que “tous les étudiants remplissant les conditions requises ont bénéficié de cette bourse, dont l’enveloppe annuelle est estimée à plus de 12 millions de dirhams, ajoutant que cette bourse a pour objectif d’encourager les étudiants des adhérents de la Fondation et de récompenser leurs efforts.

M. El Fekkak a présenté, à cette occasion, le bilan d’action de la Fondation, notamment en matière d’accès au logement, de couverture médicale complémentaire, d’estivage, de colonies de vacances et de réduction des tarifs de train.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence de cadres du ministère de la Santé et de membres de la Fondation, ainsi que des étudiants bénéficiaires et leurs parents, des récompenses ont été remises aux meilleurs élèves aux niveaux national et régional, ainsi qu’à ceux ayant obtenu d’excellentes moyennes dans les différentes branches.