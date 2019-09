Le capital humain,primordial pour tout développement

jeudi, 19 septembre, 2019 à 23:22

Skhirat- Les participants à un panel sur le thème “vers une politique intégrée en faveur du développement de la petite enfance” organisé, jeudi à Skhirat dans le cadre des premières Assises nationales du développement humain, ont souligné que la valorisation du capital humain se veut un facteur déterminant et une des clés de succès de tout modèle de développement économique et social.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayab, a indiqué que la valorisation du capital humain doit être le socle du nouveau modèle de développement du Royaume, rappelant à ce propos la teneur du message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants aux Assises nationales du développement humain et dans lequel le Souverain a affirmé que l’investissement dans les aspects immatériels du développement humain constitue la condition nécessaire pour l’édification du Maroc de demain.

L”initiative nationale pour le développement humain (INDH) accorde, dans sa phase III, une importance capitale à cette question et perçoit la petite enfance comme “une fenêtre d’opportunités pour développer le capital humain”, a ajouté le ministre, relevant que la phase III de l’INDH a adopté une approche volontariste et responsable qui ambitionne de préserver, consolider et recentrer les programmes sur le développement du capital humain, conformément aux Hautes orientations royales.

La mise en oeuvre de cette phase se décline en quatre programmes qui visent l’accompagnement du développement du capital humain des générations montantes, notamment à travers l’investissement dans la petite enfance, a-t-il insisté, soulignant l’impératif d’investir dans les secteurs de l’éducation et de la santé, en particulier au bénéfice des premières tranches d’âge pour développer le capital humain des générations à venir et préparer ainsi le pays à relever les défis de développement dans des conditions optimales.

S’agissant des premières Assises nationales du développement humain, M. Boutayab a indiqué que l’objectif escompté à travers l’organisation de cet événement a été atteint, appelant l’ensemble des parties concernées à traduire dans les faits les recommandations et les conclusions issues de ces Assises car le développement humain est une question horizontale qui requiert la contribution de tous.

Pour sa part, le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Chami, a souligné que le Maroc pâtit de plusieurs faiblesses structurelles qui ne peuvent être surmontées sans la mise en place d’un nouveau modèle de développement qui soit centré sur l’élément humain et qui favorise l’épanouissement, l’égalité des chances, l’inclusivité et les capacités des individus.

M. Chami a souligné à cet égard la nécessité de changer de paradigmes et d’opérer des grands choix en valorisant le capital humain, en améliorant le système éducatif, en libérant la capacité entrepreneuriale, en limitant la rente et en accordant une importance particulière au développement des services publics.

Il a également insisté sur l’importance de mettre en place des systèmes de veille pour observer les changements qui s’opèrent dans la société et procéder si besoin est à des rectifications périodiques des politiques publiques.

De son côté, Jesko Hentschel, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, a indiqué que l’investissement dans la petite enfance doit être la priorité de tous les Etats qui aspirent au progrès et au développement, notant que pour investir dans ce domaine, il est nécessaire d’avoir une situation économique stable et de disposer d’une économie dynamique qui dégage une croissance forte et soutenue.

Il est important de doter les politiques en faveur de la petite enfance des instruments de financement et de gouvernance nécessaires et de conférer davantage de visibilité aux acteurs chargés de les mettre en oeuvre, a-t-il souligné, relevant que ces politiques, de par leur caractère multisectoriels et multidisciplinaires, requièrent une coordination intense entre les différents intervenants.

M. Hentscel a ajouté à ce propos que la clé de succès de toute politique de développement réside dans l’approche avec laquelle elle a été conçue, notant que les plans dédiés à la petite enfance doivent être élaborés, planifiés et mis en oeuvre dans un cadre de concertation et de coopération entre la société civile et l’Etat.

Organisées sous le thème “Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir”, les Assises nationales du développement humain s’inscrivent dans le cadre des efforts engagés pour l’exécution des Hautes instructions royales visant la consolidation des acquis des phases antérieures de l’INDH et la focalisation des programmes de l’étape actuelle sur le développement du capital humain des générations montantes et l’intégration économique des jeunes.

Les travaux de cette édition inaugurale consacrée au développement de la petite enfance, thématique centrale du Programme 4 de la phase III de l’INDH, s’articulent autour de trois panels traitant des projets et des outils innovants au service du développement cognitif et social des enfants ainsi que de la santé et de la nutrition de la mère et de l’enfant.

L’INDH a identifié trois priorités dans le domaine de la petite enfance : l’amélioration de la santé et de la nutrition de la mère et de l’enfant, et la généralisation de l’accès à un enseignement préscolaire de qualité en milieu rural.

L’objectif principal escompté de ces Assises est de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux enjeux liés au développement de la petite enfance et partager ainsi la vision et la démarche de l’INDH dans ce domaine. Il s’agit de mettre en exergue l’apport décisif de l’investissement dans la petite enfance au développement du capital humain et à la préparation des générations futures.

Plus de 500 participants concernés par le domaine – institutions et pouvoirs publics, organisations internationales, société civile, collectivités territoriales, secteur privé, experts et enseignants-chercheurs… – ainsi que des personnalités étrangères prennent part à cet événement.