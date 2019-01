Casablanca : Un policier contraint d’utiliser son arme de service pour arrêter trois individus

mercredi, 16 janvier, 2019 à 14:36

Rabat – Un inspecteur de police principal exerçant dans le district de Ain Sebaa-Hay Mohammadi à Casablanca, a été contraint d’utiliser son arme de service, mardi, pour tirer une balle de sommation lors d’une intervention sécuritaire visant à arrêter trois individus qui étaient dans un état anormal et en possession d’armes blanches et qui menaçaient la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Cette intervention a permis d’arrêter deux des trois mis en cause qui étaient dans un état d’ébriété avancé et qui ont opposé une résistance violente aux forces de l’ordre, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les prévenus portaient un coutelas et une cagoule. Le troisième suspect a été identifié et les investigations se poursuivent en vue de son interpellation, note la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, poursuit le communiqué, indiquant qu’une personne qui a été auditionnée a affirmé avoir été victime d’une tentative de vol avec violence sous la menace de l’arme blanche par les suspects.