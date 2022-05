Cérémonie à la première base navale de la Marine Royale à Casablanca à l’occasion du 66-ème anniversaire de la création des FAR

samedi, 14 mai, 2022 à 13:10

Casablanca – Une cérémonie a été organisée, samedi à la première base navale de la Marine Royale à Casablanca, à l’occasion du 66-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Cette cérémonie, présidée par l’inspecteur de la Marine Royale, l’amiral Mostafa El Alami, a été marquée par la lecture de l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain affirme que “Conformément à la tradition louable que Nous tenons à perpétuer et avec une grande fierté, Nous Nous adressons aujourd’hui à vous, à l’occasion du soixante-sixième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, pour vous exprimer à tous, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, Nos sentiments de sympathie et de satisfaction, pour vos nobles actions et immenses sacrifices consentis pour hisser très haut les couleurs de la Patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

“Et Nous voici aujourd’hui, et comme chaque année, nous commémorons cet anniversaire si cher dans la mémoire nationale, symbole des valeurs de cohésion, de sacrifice et de négation de soi, dont Nos Forces Armées Royales et le Peuple marocain tout entier tirent, aujourd’hui, les fondements de leur résilience et de leur détermination à faire face à toutes les tentatives désespérées visant à porter atteinte à Notre intégrité territoriale et à Nos solides constantes nationales”, souligne le Souverain.

“Et comme chaque année, Nous nous remémorons, en ce jour, avec révérence et considération, les nobles actions des deux défunts Rois, Notre Auguste grand-père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre vénéré père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu accorde paix à leurs âmes, en faveur des Forces Armées, priant le Tout-Puissant de les combler de Sa grande miséricorde, et de les accueillir dans Son vaste Paradis, parmi les Prophètes, les Saints, les martyrs et les vertueux”, souligne SM le Roi Mohammed VI.

Cette cérémonie a été marquée par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements de la Marine Royale.

A cette occasion, plusieurs officiers, sous-officiers et militaires de rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par le Souverain.