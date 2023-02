Conférence des Lions Clubs de la Méditerranée: Hommage appuyé à Khalil Hachimi Idrissi, ancien gouverneur du District 416 Maroc

dimanche, 26 février, 2023 à 19:25

Tanger – Un hommage appuyé a été rendu, samedi soir à Tanger lors d’une cérémonie solennelle, organisée dans le cadre de la 25è Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée, au Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, ancien gouverneur du District 416 Maroc.

Lors de cette cérémonie à forte charge émotionnelle, le parcours médiatique “riche et exceptionnel” de M. Hachimi Idrissi, ainsi que ses valeureuses contributions au développement du champ médiatique national et à la promotion du rayonnement du Lionisme aux niveaux régional et international ont été célébrés.

Le président du Lions Club International, Brian Sheehan, a aussi rendu un vibrant hommage à M. Hachimi Idrissi, également coordinateur du Global Leadership Team (GLT) du district 416 Maroc, en le décorant de la médaille du président international, en reconnaissance de son engagement sans faille en faveur de la promotion du Lionisme et des services qu’il a rendus aux communautés de ce mouvement.

Dans un témoignage émouvant et inspirant, Moukite Abdou, ancien gouverneur du district 416 Maroc, a souligné que M. Hachimi Idrissi a toujours fait preuve d’une grande loyauté, notant que son engagement, son soutien et sa sincérité forcent le respect.

“Sa bienveillance, sa sympathie et sa courtoisie chaleureuse manifestent un sentiment d’affection et une relation affective incomparable. M. Hachimi Idrissi a beaucoup d’empathie et il est toujours là pour les autres”, a-t-il dit, soulignant qu’il a eu la chance de le connaître dans des années 90, dès son retour au Maroc et depuis le 1er jour, il a découvert un homme de grande culture, un homme de lettres et un grand journaliste.

M. Moukite a présenté les étapes phares du parcours professionnel singulier de M. Hachimi Idrissi, faisant savoir qu’il a été au début des années 1980 un des acteurs de la création et du développement de la communication interculturelle et communautaire en France, où il a collaboré dans plusieurs stations de Radio.

A son retour au Maroc, il a été chroniqueur, grand reporter puis Rédacteur en chef pendant de nombreuses années de Maroc Hebdo international, avant de lancer le quotidien francophone Aujourd’hui Le Maroc (2001), a-t-il poursuivi, assurant que M. Hachimi Idrissi possède une plume lucide, juste et très redoutable, sans compromis ni compromission.

“Il valorise les autres et ne s’attribue pas leurs idées. Il prône avant tout l’excellence et n’accepte aucune tolérance pour la médiocrité”, a-t-il insisté, affirmant que M. Hachimi Idrissi n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée, et possède toutes les qualités requises pour être un excellent journaliste: La curiosité, la rigueur, la réactivité, l’adaptation, l’écoute, la bienveillance et l’empathie s’ajoutent à un esprit de synthèse, une culture générale solide, un bon niveau de langue française, ainsi que le sens du contact.

M. Moukite a rappelé que M. Hachimi Idrissi a également été président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux et du jury du Grand prix national de la presse (2007) et est président et Grand officier des Compagnons de Gutenberg-Maroc, président de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) et Directeur général de la MAP, relevant qu’il prend sa mission de dirigeant de l’information institutionnelle à cœur pour engager l’Agence dans toutes sortes de nouveaux supports, tout en lui permettant de faire preuve de créativité.

Écrivain et poète, Khalil Hachimi Idrissi compte en son actif plusieurs livres et recueils de poésie, en l’occurrence “Billets Bleus, chroniques marocaines 1994-2000” paru en 2005 chez Eddif, “A la conquête de rien” publié en 2011 chez la Croisée des chemins, et le recueil de poèmes “Subterfuges ou les détours des rimes rebelles”, en 2012 aux éditions Zanzibar et un autre intitulé “La foi n’est convoquée que les jours de fête”, publié en 2017 aux éditions La Croisée des chemins, a-t-il ajouté.

M. Moukite a aussi fait l’éloge de M. Hachimi Idrissi pour son engagement dans le social dans le cadre du Lions Clubs international, soulignant que “depuis le premier jour de son intronisation au sein du Club, il nous a plongé au cœur de l’action sociale, avec un vrai engagement solidaire envers les autres, envers les franges des populations les plus faibles, les plus exposées et les plus démunies”.

“Il a vraiment consacré une grande partie de sa vie au Lionisme”, a-t-il relevé, notant qu’il a su affronter les obstacles et gravir tous les échelons en passant par la présidence du club Casa doyen, pour devenir président de zone, puis président de région et ensuite gouverneur du district 416 Maroc en 2010.

“Khalil Hachimi Idrissi a brillé lorsqu’il a été nommé GLT Leader. Il a mis en place une stratégie, afin de développer quantitativement et qualitativement la formation des futurs leaders du District et d’améliorer le rayonnement des lions aux niveaux régional et international”, a-t-il conclu.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le gouverneur du District Lions 416 Maroc, Tarik Moudni, a affirmé que M. Hachimi Idrissi, membre du Lions Club depuis plus de 15 ans, a beaucoup fait pour ce mouvement et mérite amplement cet hommage et cette distinction qui lui est décernée par le président du Lions Club International”, précisant que “toutes les grandes réalisations qui ont été accomplies par l’organisation portent son empreinte”.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Conférence, organisée par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, a réuni plus de 25 pays et plus de 300 Lions, qui ont débattu de plusieurs sujets d’intérêt commun.

Ce conclave de deux jours s’est assigné pour objectifs de promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, et de réaliser des activités communes.