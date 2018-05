Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA adopte la proposition de Sa Majesté le Roi relative à l’établissement d’un Observatoire Africain de la migration

samedi, 19 mai, 2018 à 16:39

Addis-Abeba – Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) a adopté récemment la proposition de SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Leader de l’UA sur la question de la Migration, d’établir un Observatoire Africain de la migration.

Cet observatoire, dont le travail sera basé sur le triptyque “comprendre, anticiper et agir”, aura pour mission de collecter les informations et de développer l’échange d’informations ainsi que la coordination entre les pays africains, indique un communiqué du CPS.

Il aura également pour tâche de créer des synergies avec les initiatives africaines relatives à la question de la migration à travers l’échange d’informations dans l’objectif de relever les défis inhérents aux flux migratoires en Afrique, ajoute la même source.

Le CPS souligne, à cet égard, l’importance de la collaboration entre ledit observatoire et les initiatives existantes, dont le Centre opérationnel régional de Khartoum et l’Initiative pour la Corne de l’Afrique dans le but de développer la collaboration et l’échange d’informations et lutter contre les crimes liés à la migration.

Dans un message adressé au 30è Sommet de l’UA, SM le Roi Mohammed VI avait proposé, dans le cadre de l’Agenda Africain pour la Migration, la création d’un Observatoire Africain de la Migration.