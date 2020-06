Covid-19 : Campagne de solidarité au profit de 800 familles marocaines en Tunisie

jeudi, 4 juin, 2020 à 13:08

Tunis – Plus de 800 familles marocaines ont bénéficié d’une campagne de solidarité initiée par le tissu des marocains établis en Tunisie au cours des dernières semaines.

Cette action de solidarité, qui portait essentiellement sur des aides alimentaires, des bons d’achat et d’un soutien financier direct, a été initié à l’occasion du mois de ramadan et pour accompagner ces Marocains afin qu’ils puissent surmonter les conséquences de la crise engendrée par le Covid-19.

En coordination avec les services du Consulat général du Royaume, le tissu associatif des Marocains établis en Tunisie a également initié un programme de suivi médical au profit des Marocains bloqués en Tunisie en raison de la suspension des vols entre les deux pays dans le cadre des mesures pour prévenir la propagation du nouveau Coronavirus.

Cette action, qui a suscité l’adhésion de plusieurs administrations et associations, a également bénéficié à un grand nombre d’étudiants marocains poursuivant leurs études supérieures en Tunisie.

A travers cette campagne, ce tissu associatif représenté notamment par “Mabarrat Mohammed Al-Khamis”, l’amicale des travailleurs et commerçants marocains, l’association d’amitié de la communauté marocaine, l’association “Aghmat” et l’Association des Marocains résidant à Gafsa, ont déclenché un véritable élan de solidarité au profit de ces Marocains impactés par la pandémie de Covid-19.

A cet égard, l’ambassadeur du Royaume en Tunisie, Hassan Tariq, a salué les diverses initiatives de solidarité initiées ces dernières semaines par le tissu associatif marocain au profit d’une large frange de la communauté marocaine et qui incarnent les vertus de la fraternité et de la coopération et consacrent les valeurs du volontariat et de la solidarité.

Il a souligné que ces opérations de solidarité se faisaient, en toute transparence et clarté, à travers des contributions financières ou en nature apportées par des citoyens marocains, tunisiens ou par des organisations internationales et collectées par ces associations.

M. Tariq a fait observer que les conditions sanitaires difficiles en raison du Coronavirus n’ont pas empêché ces associations de poursuivre leurs activités quotidiennes à travers des visites aux Marocains admis dans les hôpitaux tunisiens ou par un accompagnement permanent des familles vivant dans une situation difficile.

Il a noté que malgré quelques lacunes, ces initiatives méritent encouragements, soutien et valorisation, dans la perspective de leur amélioration.

A cette occasion, le diplomate s’est déclaré “reconnaissant” de l’effort déployé par les responsables et membres des associations impliquées dans cette initiative solidaire et sociale, ainsi que tous ceux qui ont soutenu et encadré cette action.

L’ambassadeur du Royaume en Tunisie a appelé toutes les volontés sincères au sein de la communauté marocaine, qui sont impliquées dans l’action associative à une plus grande vigilance et de mobilisation civile pour répondre aux demandes et attentes des membres de la communauté marocaine établie en Tunisie.