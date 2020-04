Covid-19: La commune de Tétouan passe aux services en ligne

mercredi, 8 avril, 2020 à 10:37

Tétouan – La commune de Tétouan a décidé l’arrêt définitif de l’utilisation du support papier et le passage à la numérisation de ses services et prestations au profit des usagers par mesure de prévention contre la transmission du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, la commune de Tétouan a expliqué que cette décision de numérisation de ses services vise à éviter le risque de transmission du coronavirus, notant dans ce sens la mise en place d’alternatives numériques pour assurer le fonctionnement normal du travail administratif.

Ainsi, les citoyens peuvent soumettre leurs réclamations et demandes via le site officiel de la commune, ou via l’application WhatsApp au numéro de téléphone (0689789757), ou le service de réclamation en ligne (http://reclamation.tetouan.ma), ajoute la même source.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du maintien de la continuité, la durabilité et la qualité du service public, de manière à permettre aux citoyens d’accéder aux services administratifs à travers l’adoption et la généralisation des prestations à distance, de même qu’elles ambitionnent l’activation et la consécration de l’administration en ligne, outre la garantie d’une bonne gouvernance, la simplification et la numérisation des procédures, le développement et l’adaptation des services numériques dédiées aux citoyens et usagers durant cette période exceptionnelle.

Par ailleurs et depuis le début de l’épidémie de coronavirus, la commune de Tétouan a mis en place une commission de veille locale exceptionnelle qui a établi un programme d’urgence pour la protection de la santé des citoyens en organisant et en renforçant les opérations de nettoiement et de désinfection afin de faire face à la propagation de la pandémie, portant ainsi le nombre d’interventions sur le terrain entre le 13 mars et le 6 avril à 6.488.

Ces intervention ont ciblé principalement les administrations et les établissements publics vitaux, les associations et les établissements de bienfaisance, les espaces publics, les marchés et les boulevards.

Cependant, la préfecture a organisé, en partenariat avec les deux sociétés en charge de la gestion déléguée de la propreté dans la ville de Tétouan, une campagne de nettoyage et de stérilisation des artères de la ville, ainsi que des ruelles et quartiers de l’ancienne médina.