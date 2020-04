Covid-19: Le ministère chargé des MRE prend en charge les frais d’obsèques des défunts marocains démunis

samedi, 4 avril, 2020 à 15:17

Rabat – Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a annoncé vendredi sa décision de prendre en charge les frais d’obsèques des défunts marocains démunis et qui ne disposent pas d’une assurance obsèques musulmanes dans les pays d’accueil, et ce compte tenu des répercussions des mesures de prévention prises par plusieurs pays pour circonscrire la propagation de la pandémie de Covid-19 et face à l’incapacité de rapatrier les dépouilles des Marocains décédés à l’étranger pour inhumation au Maroc.

Les représentations diplomatiques et les centres consulaires du Maroc à l’étranger veilleront à la mise en œuvre de cette décision, en coordination avec les familles des personnes décédées selon des critères et des formalités spécifiques, a affirmé le ministère dans un communiqué.

“Cette nouvelle mesure vise l’adaptation du mécanisme de rapatriement de dépouilles, géré par le ministère délégué, aux conditions actuelles, dans le but de fournir tout le soutien aux MRE et à leurs familles au cours de cette conjoncture particulière qui exige que chacun fasse preuve d’esprit de citoyenneté, de responsabilité, de solidarité et de compréhension”, a ajouté la même source.

Le ministère a indiqué qu’il s’efforçait d’assurer le transfert des dépouilles vers le territoire national en pleine coordination avec les représentations diplomatiques et les centres consulaires du Royaume à l’étranger, selon un programme ciblant les MRE qui se trouvent dans une situation de précarité et qui n’ont pas d’assurance rapatriement de corps, âgées d’un an et plus.

Il a, dans ce sillage, relevé la forte mobilisation et les efforts considérables et continus de toutes les représentations diplomatiques et des centres consulaires dans les pays d’accueil pour suivre la situation de la communauté marocaine établie à l’étranger durant cette conjoncture particulière.

Le ministère a salué toutes les composantes de la société civile des Marocains du monde et, par ailleurs, tous les MRE pour “leur attachement aux valeurs marocaines authentiques, à savoir l’engagement et la solidarité, à travers de nombreuses initiatives importantes et honorables dans les pays d’accueil”.