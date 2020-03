Covid-19: le ministère du Transport délimite à deux le nombre de passagers pour les véhicules de transport de marchandises

lundi, 30 mars, 2020 à 21:01

Rabat-Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a délimité à deux le nombre de passagers pour les véhicules de transport de marchandises, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19).

“Il a été décidé, à partir du lundi 30 mars 2020 à 20 heures, que le nombre de passagers autorisés pour les véhicules de transport de marchandises est de deux personnes seulement à savoir le conducteur du véhicule et un accompagnant et ce, afin de préserver la sécurité des conducteurs professionnels et leurs accompagnants”, a souligné le ministère dans un communiqué.

Cette décision a été adoptée en application des dispositifs du décret-loi n° 2.20.292 en date du 23 mars 2020, concernant la mise en place des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire, ainsi que les mesures de leur diffusion, notamment les articles trois et quatre du décret-loi, et ce en coordination avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

A cet effet, le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau “appelle l’ensemble des professionnels du transport de marchandises à respecter cette décision”, affirmant que “toute violation de ladite décision sera sanctionnée conformément au décret-loi précité”.