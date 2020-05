Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

mardi, 19 mai, 2020 à 17:15

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration mardi du directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc:

– 71 nouveaux cas d’infection à la Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant à 7.023 le nombre total des cas de contaminations dans le Royaume.

– Le nombre de décès a été porté à 193 après l’annonce d’un décès au cours des dernières 24H, soit un taux de létalité ramené à 2,7%.

– Sur les 71 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, 59 ont été détectés grâce au suivi médical des personnes-contact, soit un taux de 84%.

– 4.760 nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant le nombre des cas exclus à 93.344 depuis le début de l’épidémie.

– 143 personnes ont été déclarées guéries pendant les dernières 24 heures, ce qui porte à 3.901 le nombre total des rémissions, soit un taux de 55.5%.

– L’essentiel des nouveaux cas a été détecté dans quatre foyers de contamination à Casablanca, tandis que le reste des cas se répartit entre les régions de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kenitra. Aucun cas de contamination n’a été recensé dans les autres régions.

– Aucun changement n’a été signalé concernant la répartition géographique, puisque la région Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés (30%), suivie de Marrakech-Safi (18%), puis Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès (14% chacune) et Rabat-Salé-Kenitra, puis Drâa-Tafilalet.