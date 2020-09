Création de la section régionale “Femmes en nucléaire en Afrique”

vendredi, 18 septembre, 2020 à 17:46

Rabat – La section régionale “Femmes en nucléaire en Afrique” (WiN Africa) a été créée, avec comme objectif de permettre aux femmes du nucléaire de se connecter et de partager leurs informations, leurs connaissances et leurs expériences.

L’assemblée constituante de cette organisation régionale non-gouvernementale a été tenue, dernièrement à distance, avec l’appui du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement marocain, indique un communiqué conjoint de WiN Morocco et WiN Africa.

WiN Africa est une organisation régionale non-gouvernementale de femmes professionnelles travaillant dans des domaines liés au nucléaire, y compris les applications des rayonnements ionisants, l’industrie nucléaire et le monde universitaire, a souligné le communiqué.

Elle est créée dans le but de promouvoir les femmes dans le domaine du nucléaire en Afrique, tout en contribuant au développement des utilisations pacifiques des sciences et des technologies nucléaires et en prônant l’égalité des sexes.

Ainsi, WiN Africa vise à représenter les femmes africaines en nucléaire dans les forums liés au nucléaire en Afrique et au niveau international.

Par ailleurs, la rencontre tenue en ligne et présidée par la présidente du comité fondateur de WiN Africa, Oum Keltoum Hakam, a rassemblé des membres de 33 pays africains, des responsables africains, l’Agence internationale de l’énergie atomique-division pour l’Afrique, la Commission africaine de l’énergie nucléaire (AFCONE), dont le dépositaire est la Commission de l’Union africaine (CUA), ainsi que des jeunes femmes professionnelles et étudiantes, affirme la même source.

Le Comité exécutif de WiN Africa a discuté de la situation des femmes en nucléaire en Afrique, des défis auxquels elles sont confrontées et des opportunités pour les soutenir, ainsi que de son plan d’action pour la période 2020-2023.