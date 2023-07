La DGSN pleinement engagée dans les efforts de coordination et de coopération pour la promotion des enquêtes et investigations au service de la justice pénale (M. Dkhissi)

mercredi, 12 juillet, 2023 à 19:26

Tanger – Le directeur central de la police judiciaire à la Direction générale de la sureté nationale (DGSN), Mohamed Dkhissi, a souligné, mercredi à Tanger, que la DGSN est pleinement engagée dans les efforts de coordination et de coopération pour l’amélioration de la performance des services de la Police judiciaire en matière d’exercice de leurs missions d’enquête et d’investigation et d’accompagnement du développement de la criminologie, afin de parvenir à la justice pénale.

S’exprimant à l’ouverture de la 5è session de formation au profit des responsables du parquet et de la police judiciaire, sur “La justice pénale et les moyens de son amélioration: entre les exigences de l’efficacité et le renforcement des valeurs et de l’éthique professionnelle”, M. Dkhissi a affirmé que la DGSN est engagée de manière entière et responsable pour aller de l’avant, en vue d’intensifier et de diversifier les formes de coopération et de coordination visant à améliorer les performances de la Police judiciaire dans l’exercice de leurs missions d’enquête, d’investigation et d’exécution des mandats judiciaires.

Cela comprend, a-t-il enchainé, la coordination et la mise en œuvre de programmes de prévention de la criminalité, la lutte contre les menaces criminelles ainsi que la contribution à la formation et à l’encadrement professionnel des agents de la Police judiciaire et de leurs responsables administratifs, en particulier dans les domaines de la recherche et des procédures visant à lutter contre les nouvelles formes de criminalité, à utiliser les technologies modernes et à bénéficier des avancées scientifiques au service de la justice pénale.

M. Dkhissi a souligné l’importance de ces sessions de formation régionales en tant que cadre de coordination, de coopération et d’examen des questions problématiques, afin de surmonter les difficultés pratiques, d’institutionnaliser les bonnes pratiques et d’appuyer les efforts de coordination et de mobilisation des ressources disponibles pour atteindre les objectifs d’efficacité judiciaire et de convergence entre les différentes autorités chargées de l’enquête, d’investigation et de poursuite, notant que la DGSN aspire à soutenir et pérenniser ces efforts, visant à réaliser un saut qualitatif en matière d’atteinte des objectifs de la justice pénale, de promotion du sentiment de justice et de sécurité, et du maintien de l’ordre public.

Il a, par ailleurs, indiqué que la DGSN a donné ses instructions pour la mise en œuvre des recommandations de la réunion de coordination de haut niveau qui s’était tenue à l’Institut Supérieur de la Magistrature le 11 juin 2021, visant à lancer une dynamique de coopération institutionnelle afin d’améliorer les performances des services de sécurité.

M. Dkhissi a, à cet égard, fait savoir que la DGSN a chargé les administrations centrales concernées par la Police judiciaire et la sécurité publique de mettre en place un plan d’action pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations et d’élaborer des rapports périodiques dans le cadre du plan d’action de la DGSN de lutte contre la criminalité pour la période 2022-2026, ajoutant que les orientations générales à cet effet ont porté sur la prise de mesures organisationnelles et d’encadrement visant à améliorer les performances des services de la Sûreté nationale chargés des missions de la Police judiciaire, en améliorant les procédures écrites et en menant des enquêtes de manière professionnelle et conformément à la loi.

Le responsable sécuritaire a affirmé qu’un accent particulier a été mis sur la nécessité de respecter strictement les conditions requises pour traiter les affaires enregistrées ou confiées aux services de la Sûreté nationale chargés des missions de la Police judiciaire, tout en prenant les mesures administratives, organisationnelles ou procédurales nécessaires, afin d’élever la performance de ces services et d’assurer le traitement des dossiers dans des délais raisonnables.

Il a souligné que le niveau de coordination et de coopération des activités de la police judiciaire et des procédures d’enquête pénale, menées par les services et les unités de la Sûreté nationale opérant sur différents niveaux organisationnels et domaines d’intervention, montre que les initiatives et les échanges entre les autorités du parquet et les services de la Sûreté nationale, chargés de la police judiciaire, ne se limitent plus à l’organisation de rencontres occasionnelles, que ce soit au niveau national, régional ou sectoriel, mais vont au-delà pour englober le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de cette coopération et des objectifs fixés par les deux parties.

Aussi et dans le cadre de la consécration de la coopération entre la Présidence du Ministère public et l’ensemble des autorités judiciaires, la DGSN s’est engagée dans un plan de travail visant à organiser des sessions de formation conjointes au profit des magistrats du parquet et des agents de la Police judiciaire, afin d’améliorer la qualité des enquêtes pénales, ainsi que le niveau de performance des cadres chargés de les mener et de les superviser, en mettant l’accent sur les aspects professionnels, techniques, procéduraux et l’exécution des différentes mesures requises, tout en respectant scrupuleusement les droits et les libertés fondamentales garantis par la loi, a poursuivi M. Dkhissi.

Organisée à l’initiative de la Présidence du Ministère Public, en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie Royale, cette session de formation de trois jours profite aux responsables du ministère public, aux juges d’instruction et aux officiers de la police judiciaire, relevant des circonscriptions judiciaires des Cours d’Appel de Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima, aux préfets de police, aux chefs des services de sécurité, et aux commandants régionaux de la Gendarmerie Royale.

Cette formation vise à renforcer la coopération et la communication entre les différentes institutions et intervenants dans la justice pénale, et à consolider les liens de coopération et de coordination entre ces composantes.

Elle s’assigne également pour objectif d’informer les bénéficiaires sur les méthodes de conduite de l’enquête criminelle, en déterminant les procédures régissant les procès-verbaux de la police judiciaire à la lumière de la jurisprudence judiciaire, les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de l’enquête pénale et les délais raisonnables en la matière.

Cette session de formation, qui intervient après celles tenues, au cours des deux derniers mois, à Fès, Marrakech, Casablanca et à Agadir, abordera des thématiques liées à la gestion de l’enquête pénale, au renforcement de la communication et au respect des principes et valeurs éthiques ainsi qu’à l’enquête pénale et la protection des droits de l’Homme.