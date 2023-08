El Jadida : le Pavillon Bleu hissé à la plage Sidi Abed pour la 3ème année consécutive

vendredi, 4 août, 2023 à 13:05

El Jadida – La plage de Sidi Abed, située à 30 kilomètres d’El Jadida, a hissé le prestigieux “Pavillon Bleu” pour la 3ème année consécutive.

À cette occasion, une cérémonie officielle s’est tenue jeudi en présence du gouverneur par intérim de la province d’El Jadida, Mohamed Samir El Khamlichi, durant laquelle la plage de Sidi Abed s’est vu décerner le Pavillon Bleu parmi 27 plages et trois ports de plaisance au Maroc.

Cette distinction a été décernée à la plage en reconnaissance de son respect des critères de propreté, de la gratuité des installations mises en place, de la qualité des services de plage et de la préservation de la qualité de l’eau de baignade, ainsi que toutes les conditions de camping et de baignade, notamment les installations sanitaires, la surveillance et la signalisation, ainsi que des accès adaptés à la plage aux personnes à mobilité réduite.

A cet égard, le président de la commune de Sidi Abed, Mohamed Safari, a indiqué dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que cette reconnaissance du Pavillon Bleu est le fruit d’efforts déployés par le conseil communal et ses partenaires pour l’amélioration de l’aspect environnemental de la plage et de ses installations, en plus de l’éclairage, l’eau potable et la sécurité.

Il a mis en avant les efforts de tous les intervenants dans le processus de réhabilitation de la plage de Sidi Abed, notamment l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), les autorités locales, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires.

M. Safari a ajouté que la cérémonie organisée à cette occasion intervient en reconnaissance des efforts déployés par tous les intervenants, et que l’objectif est de préserver cette distinction, soulignant que cela nécessite la coopération de toutes les parties prenantes.

Dans une déclaration similaire, Rachid Tabbour, responsable du programme “Plages Propres” dans la province d’El Jadida à l’OCP, a affirmé que la plage de Sidi Abed, l’une des quatre plages que l’OCP s’efforce de dynamiser, a été honorée par le hissage du Pavillon bleu pour la 3ème année consécutive grâce aux efforts déployés par tous les intervenants.

M. Tabbour a soutenu que la plage dispose de toutes les installations de base, en mettant l’accent sur l’importance accordée aux enfants grâce à la mise en place d’activités de divertissements et de sensibilisation à l’importance de préserver l’environnement à travers le recyclage des déchets, des ateliers de dessin et de lecture, ainsi que l’organisation de tournois de football et de volley-ball.

De son côté, Saïd Ez-Zoughi, directeur de la plage de Sidi Abed, a relevé que le conseil communal a mobilisé toutes ses ressources matérielles et humaines pour l’obtention du Pavillon Bleu dans le cadre du programme “Plages Propres 2023”, piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, pour en faire l’une des plages les plus propres de la région.

Il a expliqué que l’équipe en charge de la plage met l’accent sur la propreté en organisant des campagnes quotidiennes de ramassage des déchets, notant que l’obtention du Pavillon Bleu pour la 3ème année consécutive est une reconnaissance et une validation des efforts de tous les acteurs impliqués dans la réhabilitation de la plage.