Essaouira : Distribution de masques de protection et de gels hydroalcooliques au profit des écoliers à Aït Daoud

samedi, 19 septembre, 2020 à 18:17

Essaouira- L’association “Moga’Jeunes” a mené, vendredi, dans le cadre des efforts déployés pour la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, une nouvelle action caritative au profit des écoliers dans la commune rurale d’Aït Daoud, relevant de la province d’Essaouira.

Ainsi, des membres de cette association ont procédé à la distribution d’un lot de masques de protection et de flacons de gels hydro-alcooliques aux élèves du groupe scolaire de Tament et ce, dans le strict respect des mesures de prévention et de précaution décrétées par les autorités en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus.