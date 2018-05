Exploitations agricoles espagnoles: Le ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle confirme qu’aucune violation à l’égard des ouvrières marocaines n’a été enregistrée

samedi, 19 mai, 2018 à 14:11

Rabat – Le ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle a confirmé qu’aucune violation à l’égard des ouvrières marocaines travaillant dans les exploitations agricoles espagnoles (secteur de cueillette des fruits rouges) n’a été enregistrée, et ce contrairement aux allégations diffusées par les médias et les sites électroniques.