Fès: Arrestation d’un individu pour implication présumée dans le trafic de drogue et de psychotropes (DGSN)

mercredi, 22 janvier, 2020 à 12:50

Rabat- Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, mercredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un repris de justice âgé de 27 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé au niveau du point de contrôle routier à l’entrée de la ville de Fès à bord d’un autocar en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie chez le suspect de 6.490 comprimés psychotropes, dont 5.860 comprimés d’Ecstasy et 630 de Rivotril, ainsi que d’un téléphone portable et d’une somme d’argent qui serait le fruit du trafic de drogue.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette affaire, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.