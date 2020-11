Fès : Interpellation du conducteur d’un camion pour possession et trafic de drogue et de psychotropes

dimanche, 22 novembre, 2020 à 14:18

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès ont interpellé samedi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, le conducteur d’un camion, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes.

Le suspect, âgé de 36 ans, a été interpellé à bord d’un camion de transport de marchandises au niveau du quartier Sidi Ibrahim, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations minutieuses de fouille effectuées sur le véhicule ont permis la saisie d’une cargaison de drogue composée de 20 ballots, pour un poids total de 500 kilogrammes de chira, dissimulée avec soin dans une cavité aménagée à cet effet dans le châssis du camion.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’établir les éventuelles ramifications nationales et internationales du réseau impliqué dans ces actes criminels, conclut le communiqué.