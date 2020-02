Guelmim : Saisie de plus de 7,5 T de chira, huit personnes arrêtées

mercredi, 12 février, 2020 à 9:26

Rabat – Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Guelmim ont procédé, mardi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de huit individus pour liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 7,504 tonnes de chira dans plusieurs entrepôts de la commune rurale de Taghjijt (sud-est de Guelmim) et à bord d’un véhicule tout-terrain dans une zone située à quelque 60 km à l’est de Guelmim (vers Assa), indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de ratissage ont aussi permis la saisie de 4 véhicules, une moto, deux fusils de chasse, 108 cartouches et une somme d’argent soupçonnée d’être issue de ces actes criminels, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, de détecter ses éventuels liens avec les réseaux de trafic international de drogue et d’interpeler d’autres complices qui seraient impliqués dans ces actes criminels.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes menées par les services de la Sûreté nationale en coordination avec la DGST pour lutter contre les différents crimes transfrontaliers, notamment le trafic international de drogue et des psychotropes, conclut le communiqué.