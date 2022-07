Hajj 1443 H: arrivée à Djeddah de la délégation officielle marocaine

dimanche, 3 juillet, 2022 à 12:00

Djeddah – La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est arrivée dimanche matin à Djeddah en Arabie saoudite pour accomplir le rite du Hajj au titre de l’année 1443 de l’Hégire.

A son arrivée à l’aéroport international Roi Abdelaziz de Djeddah, la délégation conduite par M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a été accueillie par Mustapha Mansouri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Arabie Saoudite, et Ibrahim Ajouli consul général du Royaume à Djeddah.

Avant le départ de la délégation officielle du Maroc, M. Ouahbi a déclaré que “c’est un honneur d’être désigné par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour conduire la délégation officielle des pèlerins marocains aux Lieux Saints de l’Islam, afin d’assurer la coordination entre les différents contingents de pèlerins marocains et leur apporter assistance et soutien pour qu’ils puissent accomplir leur rite en toute quiétude”.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le ministre a mis en avant la Haute sollicitude et bienveillance dont SM le Roi entoure les pèlerins marocains, indiquant que les services dispensés par les autorités saoudiennes aux pèlerins leur permettront d’accomplir ce rite religieux dans les meilleures conditions.

Le premier groupe de pèlerins marocains était arrivé le 21 juin à Médine, en Arabie Saoudite. SM le Roi avait adressé, le 20 juin, un message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1443 H dont la lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq.

Dans ce message, le Souverain avait appelé les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays, en donnant de lui une image honorable et conforme à l’adhésion forte de son peuple aux valeurs de tolérance et de modération, à son attachement à l’unité doctrinale et au principe du juste milieu et au rejet de toute velléité d’extrémisme.

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, avait invité les pèlerins à être des “ambassadeurs de votre pays dans l’incarnation de ces nobles valeurs, fidèles en cela à votre identité culturelle et à votre unité nationale et doctrinale”.

SM le Roi avait, par ailleurs, souligné avoir donné Ses Hautes Instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques “pour qu’il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à vous assurer toutes les conditions de confort, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites de manière exemplaire”.