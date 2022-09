Hommage palestinien à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

jeudi, 22 septembre, 2022 à 21:06

Al-Qods – Le Centre Culturel Yabous à Al-Qods a décerné l’Emblème d’honneur à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods pour son soutien qualitatif et continu aux activités culturelles et artistiques dans la Ville Sainte.

La cérémonie a eu lieu mercredi à l’issue des activités marquant le Festival d’Al-Qods, organisé durant une semaine sous le signe “Lève-toi Al-Qods”.

Le Festival, dont la clôture a été marquée par une grande soirée artistique animée par la troupe “Musique Arabe”, dirigée par le Maestro Suhail Khoury, est l’une des activités culturelles annuelles les plus importantes organisées dans la Ville Sainte, avec le soutien de plusieurs parties arabes et internationales.

L’évènement s’est distingué par l’organisation de présentations artistiques et créatives, des ateliers pour enfants, en plus d’expositions d’art, qui ont été lancés sous le parrainage et le financement de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en présence du Coordinateur des programmes et des projets de l’Agence à Al-Qods, Ismail Al-Ramli.

Des troupes lyriques, musicales et théâtrales ont participé à l’animation du festival, en plus de la participation d’artistes plasticiens de différentes régions de la Palestine à une exposition d’art intitulée “Sarb”.

Lors de cette édition, il a été procédé au lancement pour la première fois du prix “Rim Banna de la production musicale”, et ce en collaboration avec le Conservatoire national de Musique Edward Said, dirigé par le musicien Suhail Khoury.