INDH : Plus de 5,55 MDH pour lutter contre le Covid-19 à Agadir

mercredi, 27 mai, 2020 à 23:36

Agadir – Plus de 5,55 millions de DH (MDH) ont été débloqués à Agadir dans le cadre de la contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) aux efforts déployés pour lutter contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Selon la Division de l’action sociale de la préfecture d’Agadir, 4,4 MDH de ce montant a été dédié au programme 2 visant l’Accompagnement des personnes en situation de précarité, tandis que 1,15 MDH a été alloué dans le cadre du programme 4 portant sur “l’Impulsion du capital humain des générations montantes”, notamment dans son axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant (développement de la petite enfance).

Ainsi, les montants attribués dans le cadre du programme 2, ont été octroyés aux associations de la société civile assurant la gestion des centres d’accueil dédiés aux personnes âgées, des enfants en situation de rue, sans abri ou abandonnés, précise la préfecture dans un communiqué.

Ces montants sont destinés à couvrir les charges liées aux frais de fonctionnement relatifs à l’approvisionnement alimentaire, les produits de nettoyage, les soins médicaux, l’habillement, les produits d’hygiène, en plus d’autres équipements acquis par les services de la Préfecture pour ces centres, notamment ceux nouvellement créés au profit des personnes sans domicile fixe.

Concernant le montant attribué dans le cadre du programme 4, il a été destiné à l’équipement des maisons d’accouchement, des dispensaires et annexes afférents en échographes, en petit matériel médical des consultations prénatales, postnatales et à l’accouchement, en plus de l’acquisition de kits pour les mamans et les bébés.