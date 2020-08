INDH à Zagora : Plusieurs projets programmés en 2020

lundi, 10 août, 2020 à 22:37

Zagora – Plusieurs projets sont programmés dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), au titre de l’année 2020, au niveau de la province de Zagora.

Ces projets lancés, achevés ou en cours de finalisation, concernent les quatre programmes retenus dans le cadre de la phase III de ce chantier social d’envergure, selon les données de la préfecture de la province.

Ainsi, 4 projets seront réalisés durant l’année en cours dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base.

Ces projets portent sur l’acquisition de deux véhicules tout terrain (VTT) pour les équipes mobiles, de quatre ambulances et d’un minibus pour le transport scolaire, l’équipement des maisons d’accouchement et des centres de santé en milieu rural ainsi que sur l’aménagement et l’équipement du centre de santé rural à Ouled Driss (commune de M’hamid Ghizlane).

Pour ce qui est du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, 22 projets ont été retenus prévoyant notamment l’équipement de l’extension du centre d’hémodialyse à l’hôpital local de Zagora (fourniture et installation d’une salle de traitement d’eau), la construction et l’équipement d’un dépôt pour l’hémodialyse au sein dudit hôpital et l’appui à l’association gestionnaire du centre pour le fonctionnement.

Ils concernent également l’aménagement du service d’isolement à l’hôpital Darrak à Zagora, pour augmenter sa capacité litière de 7 à 19 lits, et d’un pavillon au complexe social de l’Entraide nationale dans la ville, l’aménagement et l’équipement de l’ancienne Dar Talib à Agdez pour la transformer en un centre d’accueil des personnes sans domicile fixe, outre l’équipement du centre des personnes handicapées à N’kob.

S’agissant du programme d’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes, un seul projet a été approuvé dans le cadre de “Zagora Mobadara” pour la gestion de la plateforme des jeunes “Zagora Mobadara”.

Concernant le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, il sera procédé à la construction de 27 unités préscolaires et à l’aménagement de trois autres.

Les projets retenus dans le cadre de ce programme portent aussi sur l’aménagement de Dar Al Oumouma à Tinzouline, l’achèvement des travaux de finition pour l’extension et l’équipement de Dar Al Oumouma à Tamezmoute, l’équipement de Dar Al Oumouma à Tagounite, l’appui aux associations gestionnaires des Dar Al Oumouma pour le financement et la contribution à la nutrition au profit des femmes enceintes et nouveau-nés en milieu rural, ainsi que sur la contribution à l’Initiative Royale “Un million de cartables” au titre de l’année scolaire 2020-2021.