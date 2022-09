Journée météorologique arabe: l’édition 2022 sous le signe “la météorologie est importante dans notre vie”

mercredi, 14 septembre, 2022 à 18:47

Rabat – Les Services météorologiques arabes célèbrent jeudi la Journée météorologique arabe, placée cette année sous le thème “La météorologie est importante dans notre vie”.

Cette Journée commémore la création du Comité arabe permanent de la météorologie, approuvée par le Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel le 15 septembre 1970.

Ce conseil des ministres arabes chargés de la météorologie et des questions climatiques, dont le Maroc est un membre actif, consolide la coordination et la coopération avec les organisations et organismes internationaux et régionaux, promeut l’action arabe commune et appelle à une coordination accrue avec les autorités concernées par les phénomènes météorologiques extrêmes, indique un communiqué de la Direction générale de la météorologie (DGM).

“Le choix du thème retenu cette année intervient pour souligner l’importance de la météorologie sur nos vies et pour mettre en lumière le travail effectué par les services météorologiques arabes et mondiaux dans le domaine de la surveillance et des prévisions du temps et du climat afin de protéger les vies et les biens. D’autant plus que notre région arabe est particulièrement touchée par le changement climatique et ses effets”, poursuit la même source.

Le changement climatique s’incarne sous nos yeux dans toute sa cruauté : inondations massives, canicules sévères et incendies de forêt, qui entraînent des pertes humaines et matérielles, qui se répercutent directement sur la sécurité des personnes et des biens et imposent aux services météorologiques au niveau mondial et au niveau du monde arabe de trouver des stratégies d’adaptation en surveillant en permanence le Temps et le Climat et en émettant des prévisions et alertes précoces et précises pour atténuer les risques et les menaces et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, souligne la DGM.

La Journée météorologique arabe 2022 est l’occasion, ajoute-t-on, de souligner le travail des Services météorologiques arabes en matière de surveillance du Temps et du Climat afin de protéger les vies et les biens, surtout que les régions géographiques que couvrent les pays arabes sont particulièrement touchées par le changement climatique et ses effets, dont l’occurrence élevée d’événements météorologiques extrêmes.

Au niveau national, cet événement est l’occasion de souligner la mission et le rôle que joue la DGM pour protéger les vies et les biens par la veille et la vigilance météorologique et climatique et par la fourniture d’informations et services météorologiques et climatiques permettant d’apporter l’aide à la prise de décision.

En effet, la DGM, direction centrale du Ministère de l’Équipement et de l’Eau, contribue au développement économique et social du pays en répondant aux besoins de divers secteurs au niveau des informations météorologiques, climatiques et environnementales. Elle fournit divers services aux différents secteurs de la navigation aérienne et maritime, l’agriculture, la gestion des ressources en eau, l’énergie et d’autres secteurs vitaux.

Pour ce faire, la Direction générale de la météorologie assure l’observation, l’analyse, la prévision, l’étude, le développement et la communication des informations et services météorologiques, grâce à son réseau d’observation, ses moyens de calcul et avant tout ses ressources humaines hautement qualifiées.

La DGM assure une coordination rapprochée avec ses partenaires pour assurer l’anticipation des risques météorologiques. Elle élabore les alertes météorologiques, les diffuse aux parties concernées, assure le suivi continu de l’évolution des situations météorologiques et fournit l’assistance aux usagers.