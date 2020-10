Khénifra : Conférence sous le thème “L’esprit d’Ajdir entre le Covid-19 et les enjeux de l’avenir”

samedi, 17 octobre, 2020 à 15:52

Khénifra – L’Association Ajdir-Izourane pour la culture amazighe a organisé, samedi à Khénifra, une conférence sous le thème “L’esprit d’Ajdir entre le Covid-19 et les enjeux de l’avenir”.

Organisée en célébration du 19-ème anniversaire du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 17 octobre 2001 à Ajdir (province de Khénifra), cette rencontre a pour objectif de mettre la lumière sur la gestion de la pandémie du Covid-19 selon une approche favorisant le brassage culturel et honorant la culture amazighe en tant que composante fondamentale de l’identité marocaine et du patrimoine commun de l’ensemble des Marocains.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l’Association, Moustapha Daoudi, a souligné que cette rencontre est venue célébrer le 19-ème anniversaire du discours prononcé par le Souverain à Ajdir, un discours inscrit en lettres d’or dans les annales du Maroc, relevant que cette rencontre est aussi un rappel de l’importance accordée par SM le Roi Mohammed VI à la culture en général.

Le 19-ème anniversaire du discours Royal d’Ajdir est célébré cette année dans le conteste particulier de la crise sanitaire du Covid-19, et des défis imposés par sa propagation, a-t-il souligné, rappelant l’esprit de ce discours historique ayant hissé la culture amazighe et ses diverses dimensions.

Pour sa part, le professeur universitaire, Mohamed Akebli, a souligné que la commémoration de cet “événement historique national et international” est une occasion pour célébrer un discours fondateur de la Culture amazighe et de sa constitutionnalisation notamment à travers la création du Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM).

Cette conférence célèbre l’esprit d’Ajdir, un esprit qu’on pourrait approcher selon divers aspects, notamment l’aspect juridique, et les moyens de préserver et perpétuer le contenu de ce discours, a-t-il fait savoir.