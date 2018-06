La journée nationale de la résistance: Une occasion de se remémorer les sacrifices des martyrs de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale

dimanche, 17 juin, 2018 à 15:15

Rabat- Le peuple marocain et la famille de la résistance célèbrent, lundi, le 64ème anniversaire de la Journée nationale de la résistance, qui coïncide avec la commémoration de la disparition du martyr Mohamed Zerktouni et du 62ème anniversaire du recueillement de feu S.M Mohammed V sur la tombe de cette figure de proue de la résistance, et se constitue une occasion pour se remémorer les sacrifices des martyrs de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale.