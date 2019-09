Lancement des travaux de restauration de la Medersa Merinide et la Nécropole de Chellah à Rabat

mercredi, 18 septembre, 2019 à 17:00

Rabat – Les travaux de conservation, restauration et mise en valeur de la Medersa Merinide et la Nécropole de Chellah ont été lancés, mercredi, en présence du ministre de la culture et de la communication Mohamed Laâraj et du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi.