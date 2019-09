L’Institut de technologie des pêches maritimes d’Al Hoceima offre des perspectives prometteuses pour ses lauréats (directeur de l’Institut)

mardi, 10 septembre, 2019 à 13:07

.-Propos recueillis par Azzelarab MOUMENI-.

Al Hoceima-L’Institut de technologie des pêches maritimes (ITPM) d’Al Hoceima offre des perspectives prometteuses pour ses lauréats dans de nombreuses branches relatives au secteur de la pêche maritime, a indiqué le directeur de l’Institut, Abdelaziz Ghait.

Créé en 1981, l’institut offre des formations spécialisées dans les branches de la mécanique et de la conduite des navires, ce qui permet à ses lauréats de s’insérer facilement dans le marché du travail, notamment aux côtés des grandes sociétés marocaines et étrangères dans le nord du pays, a précisé M. Ghait dans un entretien accordé à la MAP.

Il a fait savoir, dans ce sens, que les lauréats de l’Institut peuvent également, après un certain nombre d’années d’expériences, travailler dans d’autres secteurs, dont ceux des ports, du dragage et de l’assistance, ainsi qu’au sein d’un nombre d’administrations et d’établissements liés au secteur maritime, outre la possibilité de créer leurs propres entreprises dans le domaine.

S’agissant des formations qu’offre l’institut, M. Ghait a noté que cet établissement, relevant de la Direction de la formation maritime, des gens de mer et du sauvetage, offre durant deux années d’études une formation en techniques de navigation, de pêche et de sécurité maritime.

L’Institut permet également à ses étudiants de connaître les moyens à même de garantir la sécurité du navire et les outils de navigation, outre des connaissances dans les domaines de l’électricité, la réfrigération et la sécurité maritime et des cours en natation, a-t-il ajouté.

Les étudiants de l’ITPM, dont l’âge ne doit pas dépasser 30 ans et qui doivent avoir un niveau baccalauréat en sciences, tout en étant capables d’exercer les professions relatives à la pêche maritime, bénéficient durant les deux années de leurs études d’un internat et de plusieurs installations.

Par ailleurs, M. Ghait a expliqué que les étudiants de l’Institut effectuent également de stages sur terrain d’une durée d’un à deux mois, et ce durant la première année et en fin de la deuxième année, afin de leur permettre de se familiariser davantage avec les métiers de la pêche maritime et de les aider à améliorer leurs compétences de conduite des navires.

Le nombre des lauréats de l’ITPM d’Al Hoceima durant l’année scolaire 2018-2019 a atteint 43, dont 30 lauréats en mécanique et 13 lauréats en conduite des navires, a confié le directeur de l’Insitut, précisant que 17 étudiants en conduite des navires passeront des matières en rattrapage cette année afin de décrocher leurs diplômes.

Quant à la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 16 septembre au sein de l’institut, elle verra l’arrivée d’environ 48 étudiants, dont 24 en mécanique et 24 autres en conduite des navires.

L’Institut offre, en parallèle avec la formation initiale, une formation par apprentissage d’une année dans les deux branches, et dédiée aux personnes dont le niveau d’études a atteint la 6ème année de l’enseignement primaire. Cette formation par apprentissage bénéficie particulièrement aux marins de la régions et leur permet de décrocher un diplôme.

Il a fait savoir, dans ce sens, que 71 marins des ports d’Al Hoceima et de Cala Iris ont été formés l’année dernière, tandis qu’environ 100 marins exerçant dans ces deux ports bénéficieront cette année de la formation par apprentissage.

M. Ghait a aussi passé en revue les différentes activités de l’ITPM, notamment la lutte contre l’analphabétisme fonctionnel, la sensibilisation quant à l’importance de la sécurité maritime et la protection des ressources naturelles, ainsi que l’orientation maritime, outre l’organisation de formations en gestions des conflits.

L’Institut compte également organiser, durant cette année, des campagnes de sensibilisation en matière de sécurité et d’orientation maritimes, en plus de formations dans la plongée, a-t-il conclu.